Honeywell Aktie: Wohin geht die Reise?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Honeywell per 26.07.2022, 03:36 Uhr bei 181.47 USD. Honeywell zählt zum Segment "Industriekonglomerate".

Unser Analystenteam hat Honeywell auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Honeywell-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Honeywell-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (3 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 208,2 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (181,47 USD) ausgehend um 14,73 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Honeywell von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Honeywell. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 18,86 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Honeywell momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Honeywell hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Honeywell wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Honeywell in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Honeywell haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Honeywell bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.