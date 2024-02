Honeywell Aktie: Was kann da noch kommen?

Aktuelle Analyse der Honeywell-Aktie

Investoren, die derzeit in die Aktie von Honeywell investieren, sollten sich bewusst sein, dass die Dividendenrendite des Unternehmens bei 2,18 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 14,83 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende von Honeywell niedriger aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Honeywell-Aktie momentan eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 50-Tage-Durchschnitt (201,05 USD) als auch der 200-Tage-Durchschnitt (194,96 USD) zeigen keine signifikanten Abweichungen vom aktuellen Schlusskurs (197,95 USD).

Langfristig betrachtet, schätzen Analysten die Aktie von Honeywell als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen in den letzten Monaten, gab es 1 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" Bewertung. Der Durchschnitt der Analystenschätzungen ergibt ein Kursziel von 204,33 USD, was einer Erwartung von 3,22 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist Honeywell ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" mit einem durchschnittlichen KGV von 31, wird die Aktie von Honeywell als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.