Honeywell-Aktie: Steigender Trend mit Kursziel von 204,72 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Honeywell-Aktie ein Plus von +4,69%. In den letzten fünf Tagen erhöhte sich das Wachstum auf insgesamt +5,65%. Die Börse scheint demnach zurzeit optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Honeywell-Aktie bei 204,72 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +12,63% für Investoren. Von den befragten 27 Experten empfehlen 15 (55,56%) einen Kauf der Aktie. Nur einer ist der Meinung sie sollte sofort verkauft werden.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89 und bestätigt die positive Einschätzung des steigenden Trends.