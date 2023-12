Honeywell Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Honeywell in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,01 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche durchschnittlich um 235,31 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass Honeywell in diesem Branchenvergleich um -241,32 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 142,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Honeywell um 148,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleich erhält Honeywell in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Sentiment und Buzz rund um Honeywell zeigen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit präziser und frühzeitiger Analyse erkannt werden können. Trotzdem hat sich die Stimmung in den letzten Wochen für Honeywell deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität rund um die Aktie gab, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aufgrund dessen erhält Honeywell auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung und insgesamt eine Bewertung auf dieser Stufe mit einem "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Honeywell diskutiert. Während an fünf Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben überwiegend negative Themen das Interesse der Anleger geweckt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Honeywell insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die Dividendenrendite von Honeywell liegt bei 2,34 Prozent und somit 14,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Industriekonglomerate"-Branche von 17. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.