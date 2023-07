Honeywell Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 199,66 EUR

Die Honeywell-Aktie ist laut Analysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 199,66 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,17%. Honeywell konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,17% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +2,20%.

11 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und 4 weitere empfehlen auch einen Kauf. 10 Experten sind neutral eingestellt mit der Bewertung “halten”. Nur einer geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,92.

Insgesamt gibt es also mehr Optimisten als Pessimisten (57,69%) in Bezug auf die Honeywell-Aktie.