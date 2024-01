Honeywell Aktie: Am Scheideweg

Honeywell-Aktie: Dividendenrendite und Analysteneinschätzung

Die Honeywell-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,34 Prozent auf, was 14,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Industriekonglomerate" wird eine durchschnittliche Dividendenrendite von 16 Prozent verzeichnet. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Honeywell-Aktie derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 76,25 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Demnach wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der 25-Tage-RSI im neutralen Bereich, wodurch die Gesamtbewertung für diesen Punkt der Analyse auf "Schlecht" festgelegt wird.

Die Einschätzungen von Analysten bezüglich der Honeywell-Aktie ergaben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 5 neutrale und 1 negative Bewertung, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 210 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Honeywell-Aktie einen Wert von 194,14 USD, während der aktuelle Kurs bei 203,53 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 195,07 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Honeywell-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

