Honeywell Aktie: Alles unter Kontrolle?

Honeywell erhält gemischte Bewertungen von Analysten und Anlegern

In den letzten zwölf Monaten erhielt Honeywell insgesamt 3 Analystenbewertungen, deren Durchschnitt "Neutral" ist. Dabei setzt sich die Bewertung aus einer "Gut"-, einer "Neutral"- und einer "Schlecht"-Meinung zusammen. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 204,33 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 3,36 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für Honeywell.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt daher eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung, obwohl auch einige positive Signale herausgefiltert wurden.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honeywell bei 19,87, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,29 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Honeywell eine Rendite von 2,18 % aus, was 15,36 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 17,54 % ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt erhält Honeywell also gemischte Bewertungen von Analysten und Anlegern, wobei die Anleger-Stimmung eher negativ ist, während die fundamentale Bewertung eher positiv ausfällt.