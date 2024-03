Honda und Nissan planen Allianz im Bereich Elektrofahrzeuge

Japanische Autohersteller bemühen sich, mit ihren preisgünstigen Konkurrenten in den USA und China gleichzuziehen.

Japanische Automobilhersteller, darunter Honda Motor und Nissan Motor, haben angekündigt, im Bereich der Elektrofahrzeuge (EV) zusammenarbeiten zu wollen, um mit den kosteneffizienteren Konkurrenten in China und den USA mithalten zu können. Am Freitag gaben Honda und Nissan bekannt, dass sie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei EVs sowie deren Kernkomponenten und Software prüfen wollen. Frühe Gespräche umfassen die gemeinsame Beschaffung und Entwicklung von Komponenten wie Batterien, so Personen aus den Unternehmen.

Die japanischen Autohersteller, die nach Toyota Motor die zweit- und drittgrößten des Landes nach Fahrzeugverkäufen sind, stehen unter dem Druck japanischer Beamter, enger zusammenzuarbeiten, um Skaleneffekte zu erzielen. Nach langer Ignoranz dieses Drucks zeigen sie sich nun aufgrund der enormen Investitionen, die sie jeweils in EVs tätigen müssen, offener für Kooperationen. Während Automobilhersteller von General Motors bis Volvo mit der Schaffung rentabler EV-Geschäfte kämpfen, waren japanische Marken wie Honda und Nissan langsamer als andere, ihre EV-Modellreihen auszubauen. Traditionelle Autohersteller liegen weit hinter Konkurrenten wie Tesla und Chinas BYD in Bezug auf die Kostenwettbewerbsfähigkeit zurück.

Nissan-Chef Makoto Uchida betonte, dass es unmöglich sei, Technologien für elektrische und intelligente Fahrzeuge allein zu entwickeln, und wies auf die Bestrebungen neuer Automarken hin, Dominanz durch ihre überwältigende Preiswettbewerbsfähigkeit und Geschwindigkeit zu erlangen. Honda-CEO Toshihiro Mibe erwähnte, dass bisher keine Gespräche über eine gegenseitige Beteiligung geführt wurden, schloss diese Möglichkeit jedoch nicht aus.

Trotz eines globalen Rückgangs des EV-Wachstums seit dem letzten Jahr, verpflichten sich sowohl Honda als auch Nissan zur Elektrifizierung ihrer Flotten. Nissan strebt an, dass elektrifizierte Fahrzeuge bis 2030 mehr als 55% seiner weltweiten Verkäufe ausmachen, während Honda plant, bis 2040 vollständig auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Im vergangenen Jahr verkaufte Nissan in den USA 20.616 EVs, verglichen mit 654.888 von Tesla. Honda bietet derzeit kein vollständig elektrisches Modell in den USA an.

Um EVs zu entwickeln, haben sich viele Automobilhersteller zu weltumspannenden Allianzen zusammengeschlossen, um Entwicklungskosten zu teilen und Skaleneffekte in der Produktion und bei der Beschaffung von Teilen zu erzielen. In Japan würde eine Allianz zwischen Nissan und Honda einen zweiten Block von Automobilherstellern schaffen, die bei EVs zusammenarbeiten. Drei weitere japanische Automobilhersteller mit großer Präsenz in den USA – Toyota, Mazda Motor und Subaru – arbeiten bereits bei EVs zusammen. Mazda greift für einige Elektronik- und Softwaresysteme auf Toyota zurück, während Subaru und Toyota die gleiche Plattform in ihren Flaggschiff-EV-Modellen weltweit teilen.

In der Vergangenheit hat Honda stolz seine Fähigkeit betont, Tokios Industriepolitik zu ignorieren und unabhängig zu operieren. Gründer Soichiro Honda widersetzte sich in den 1950er Jahren den Versuchen des Ministeriums für Handel und Industrie, japanische Autohersteller zu konsolidieren. Heute erkennt Honda, dass es sich die Alleinarbeit angesichts der schnellen technologischen Veränderungen nicht mehr leisten kann. In den letzten Jahren hat Honda eine Reihe von EV-Partnerschaften mit Unternehmen wie General Motors und Sony angekündigt.

Nissan und Honda hatten beide Übersee-Partnerschaften, die an Bedeutung verloren haben. Nissan veränderte letztes Jahr seine jahrzehntealte Allianz mit dem französischen Automobilhersteller Renault, um beiden Unternehmen mehr Unabhängigkeit zu geben. Honda und General Motors gaben Ende letzten Jahres bekannt, dass sie Pläne zur gemeinsamen Entwicklung von Millionen preiswerter EVs ab 2027 aufgeben würden, setzen jedoch die Zusammenarbeit bei anderen Projekten, einschließlich Wasserstoffsystemen für Fahrzeuge und Stromerzeuger, fort.

