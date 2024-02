Honda Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Honda Motor in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität bei Honda Motor gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Honda Motor in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Honda Motor ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,52 auf, was 38 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" (13,71). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass Honda Motor mit einer Rendite von 60,46 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 39 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche von 39,71 Prozent liegt Honda Motor mit 20,75 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Honda Motor eine Dividendenrendite von 3,65 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,89 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.