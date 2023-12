Honda Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Honda Motor-Aktie beträgt aktuell 71, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Honda Motor-Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Honda Motor-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Honda Motor aktuell bei 1431,63 JPY, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Kurs der Aktie selbst liegt bei 1395,5 JPY, was einem Abstand von -2,52 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1577,43 JPY, was einer Differenz von -11,53 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Honda Motor-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Honda Motor auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Diese gemischte Tendenz führt zu einer Einstufung des Unternehmens als "Neutral". Zusätzlich wurden neun Handelssignale ermittelt, davon 2 Gut- und 7 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Honda Motor bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.