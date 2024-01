Honda Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Aktienkurs von Honda Motor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überrendite von 26,63 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 32,19 Prozent, wobei Honda Motor aktuell um 13,21 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Honda Motor aktuell auf 1445,48 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1466 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,42 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1532,47 JPY, womit die Aktie mit einem Abstand von -4,34 Prozent ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Honda Motor besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positivere Themen überwogen. Aktuell gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Honda Motor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 62, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 59,58 liegt. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.