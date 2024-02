Honda Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Aktienkurs von Honda Motor hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt, die deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einer Rendite von 60,46 Prozent übertrifft Honda Motor den Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter" Branche um mehr als 39 Prozent. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von 39,71 Prozent aufweist, liegt Honda Motor mit 20,75 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Honda Motor mit 3,65 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1721,5 JPY um +10,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Für den Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +13,8 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Honda Motor in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.