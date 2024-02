Honda Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

In den letzten Wochen wurde bei Honda Motor eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien negative Themen diskutiert. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Andererseits wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Honda Motor in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche erzielte Honda Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,46 Prozent, was einer Outperformance von +22,21 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Bereich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors übertrifft Honda Motor den Durchschnitt um 38,99 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Honda Motor liegt derzeit bei 3,65 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Automobile") von 2,94 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Honda Motor als unterbewertet, da das KGV mit 8,52 insgesamt 39 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".