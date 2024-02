Honda Aktie: Das ist die Höhe!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honda Motor liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,79 (Automobilbranche) eine Unterbewertung um ca. 38 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält Honda Motor daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Honda Motor im Vergleich zur Automobilbranche eine Rendite von 3,65 % aus, was 0,75 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 2,91 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Der Aktienkurs von Honda Motor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,46 Prozent erzielt, was 38,86 Prozent über dem Durchschnitt (21,6 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" und 21,3 Prozent über dem Durchschnitt (39,16 Prozent) der Automobilbranche liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 8 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung jedoch als "Gut" eingestuft.