Honda Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Honda Motor in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Honda Motor wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führte. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Honda Motor im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die positiven Themen rund um Honda Motor wurden intensiv diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Honda Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,23 Prozent erzielt, was 36,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 40 Prozent, wobei Honda Motor aktuell 16,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Honda Motor liegt bei 72,67, was als überkauft betrachtet wird, und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine Situation, die als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".