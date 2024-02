Honda Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die technische Analyse der Honda Motor zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1752 JPY um +12,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +15,59 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Honda Motor beträgt derzeit 33,15 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Honda Motor-Aktie beim RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Honda Motor langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch in diesem Zeitraum positiv zugenommen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Honda Motor beträgt 3,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,89 Prozent liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.