Honda Aktie: War das schon alles?

Die aktuellen Diskussionen rund um Honda Motor in den sozialen Medien zeichnen ein gemischtes Bild von den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zehn Handelssignale ergaben ein gemischtes Bild von 0 Gut- und 10 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Honda Motor bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Honda Motor eine Rendite von 3,18 Prozent auf, die lediglich um 0,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung als neutrales Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Honda Motor bei 1445,48 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 1466 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,42 Prozent aufgebaut, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Gleichzeitig liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1532,47 JPY, was einer aktuellen Differenz von -4,34 Prozent entspricht und somit auch ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Honda Motor ebenfalls als Neutral-Titel eingestuft. Mit einem Wert von 62,11 für den RSI7 und 59,58 für den RSI25 ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung und "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.