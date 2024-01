Honda Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Honda Motor liegt derzeit bei 10,58 und wird als überverkauft betrachtet. Dies ergibt eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral" Einstufung erhält. Insgesamt erhält die Honda Motor daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Honda Motor derzeit bei 3, was eine positive Differenz von +0,13 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Automobilunternehmen ergibt. Unsere Analysten vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Honda Motor.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Honda Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,4 Prozent erzielt, was 25,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 34,09 Prozent, wobei Honda Motor aktuell 11,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Honda Motor eine erhöhte Aktivität im Netz und eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Honda Motor in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".