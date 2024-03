Honda Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein RSI von 50,78 Punkten deutet darauf hin, dass Honda Motor derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch an, dass Honda Motor überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Honda Motor als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,5 im Vergleich zum Branchen-KGV von 13,02, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Honda Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1547,53 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1798,5 JPY liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Honda Motor eine Outperformance von +16,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche, und lag 35,74 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors im letzten Jahr. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.