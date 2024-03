Honda Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifiziert. Der RSI der Honda Motor-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 42,68 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Honda Motor auf Basis des RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Honda Motor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,23 Prozent erzielt, was 36,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 40,03 Prozent, wobei Honda Motor aktuell um 16,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Honda Motor wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht war und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die charttechnische Entwicklung der Honda Motor-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.