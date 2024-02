Honda Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Honda Motor war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt drehte sich die Diskussion an 11 Tagen um positive Themen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Honda Motor daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honda Motor einen Wert von 8,52, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 14,04. Dies bedeutet, dass Honda Motor unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Honda Motor derzeit bei 1491,42 JPY verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1635 JPY aus dem Handel ging. Dies ergibt einen positiven Abstand von +9,63 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Abstand von +7,09 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt erhält Honda Motor daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende weist Honda Motor derzeit eine Dividendenrendite von 3,65 % auf, was nur geringfügig höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,95 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt erhält Honda Motor von der Redaktion somit eine positive Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung, die fundamentale Analyse und die technische Analyse, während die Dividendenrendite neutral bewertet wird.