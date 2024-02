Honda Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Honda Motor wird aufgrund seiner aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,52 im Vergleich zum Branchendurchschnitt (42 Prozent) als unterbewertet angesehen. Die Branche "Automobile" weist ein KGV von 14,61 auf. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Honda Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,46 Prozent erzielen, was 38,96 Prozent über dem Durchschnitt (21,5 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 38,09 Prozent, und Honda Motor liegt aktuell 22,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Honda Motor liegt derzeit bei 3,65 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 2,95 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,7 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Honda Motor auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 36,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Honda Motor als überverkauft bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.