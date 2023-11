Honda Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Honda Motor ist in den letzten 12 Monaten um 66 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Durchschnittsanstieg von 34,76 Prozent in der Automobilbranche. Dies stellt eine Outperformance von +31,25 Prozent dar. Auch im zyklischen Konsumgütersektor lag Honda Motor mit einer Rendite von 22,61 Prozent über dem Durchschnitt von 43,39 Prozent. Basierend auf diesen Ergebnissen erhält das Unternehmen eine gute Bewertung in diesen Kategorien.

Auf fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honda Motor bei 9,8, während der Branchendurchschnitt bei 25,04 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine gute Bewertung erhält.

Betrachtet man die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, zeigt sich, dass Honda Motor eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was darauf hindeutet, dass sich die Stimmung verbessert. Insgesamt erhält Honda Motor eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Honda Motor-Aktie bei 1347,69 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1607 JPY (+19,24 Prozent Unterschied), was eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1630,51 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs ähnlich ist (-1,44 Prozent). Basierend auf dieser kurzfristigen Analyse erhält Honda Motor eine neutrale Bewertung in der Charttechnik.