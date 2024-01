Honda Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Honda Motor: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Honda Motor liegt bei 3,18 %, was nur minimal über dem Branchendurchschnitt von 3,09 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Einstufung der Ausschüttung als "Neutral" angesehen.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Honda Motor im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Automobilbranche unterbewertet. Während das aktuelle KGV von Honda Motor bei 7 liegt, beträgt das durchschnittliche KGV in der Branche 14. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index der Honda Motor-Aktie zeigt eine neutrale Stellung. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 9,56, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 54,41 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage bei Honda Motor festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Honda Motor in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale bis positive Bewertung der Honda Motor-Aktie, basierend auf verschiedenen Kennzahlen und Indikatoren.