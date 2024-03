Honda Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Honda Motor-Aktie ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist - daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Honda Motor-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41,23) unterstützen diese Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Honda Motor investiert, eine Rendite von 3,65 % erzielen, was 0,81 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich hat die Honda Motor-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,23 % erzielt, während ähnliche Aktien in der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 39,54 % gestiegen sind, was einer Outperformance von +16,7 % entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Honda Motor mit einer Rendite von 36,39 % über dem Durchschnittswert von 19,84 % überzeugt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.