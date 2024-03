Honda Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Anlegerstimmung gegenüber Honda Motor ist laut einer Diskussion in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es insgesamt acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Honda Motor eine "Gut"-Einschätzung zugesprochen. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung von Verkaufssignalen führt daher zu einer "Schlecht" Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt erhält Honda Motor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Honda Motor in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 59,81 Prozent erzielt, was mehr als 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 40,06 Prozent, wobei Honda Motor mit 19,76 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Honda Motor ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres positives Signal ergibt sich aus der technischen Analyse des Relative Strength-Index (RSI). Der RSI von Honda Motor liegt aktuell bei 26,89, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 32,91 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Schließlich zeigt auch die fundamentale Analyse positive Ergebnisse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honda Motor liegt derzeit bei 9,46, was 27 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 12. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.