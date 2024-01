Honda Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Honda Motor-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1449,17 JPY, während der letzte Schlusskurs mit 1530 JPY um +5,58 Prozent darüber liegt. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1527,38 JPY nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Honda Motor-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Honda Motor ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Trotzdem bleibt die Gesamteinstufung aufgrund der positiven Anleger-Stimmung auf einer "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Honda Motor mit einer Rendite von 45,4 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Automobile"-Branche, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Honda Motor-Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 6,74 Punkte, während der 25-Tage-RSI neutral ist. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung eine positive Entwicklung der Honda Motor-Aktie, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.