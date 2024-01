Honda Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Honda Motor-Aktie beträgt aktuell 62, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 59,58 keinerlei Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Honda Motor somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Honda Motor eingestellt waren. Von insgesamt zwölf Tagen waren nur drei positiv, während neun Tage negativ ausfielen und an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral waren, erhält Honda Motor aufgrund der Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme berechneten in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale, von denen die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung wies. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs von 1466 JPY sowohl auf dem 50- als auch auf dem 200-Tages-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Honda Motor festgestellt. Dies zeigt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen sowie in negativen Auffälligkeiten bei der Stimmungsänderung. Zusammengefasst erhält Honda Motor daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.