Honda Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Honda Motor in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Honda Motor wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 1471,12 JPY für den Schlusskurs der Honda Motor-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1610 JPY, was einer Differenz von +9,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1524,29 JPY) liegt mit einer Abweichung von +5,62 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Honda Motor-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Honda Motor liegt momentan bei 20,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Honda Motor daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit fünf Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und acht Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Honda Motor gesprochen. Aufgrund statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend Verkaufssignale basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.