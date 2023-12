Honda Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die technische Analyse der Honda Motor-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1445,48 JPY verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 1466 JPY, was einem Abstand von +1,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1532,47 JPY angenommen, was einer Differenz von -4,34 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionen über Honda Motor in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. In den letzten Wochen überwiegen jedoch die negativen Meinungen. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen diskutiert. Auf dieser Basis ergibt sich eine Einstufung als "Neutral", auch wenn insgesamt zehn Handelssignale ermittelt werden konnten, die zu einem "Schlecht"-Rating führen. Zusammenfassend wird die Aktie von Honda Motor daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Honda Motor-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automobile"-Branche erzielt. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 26,69 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Honda Motor-Aktie einen Wert von 62,11 für den RSI7 und 59,58 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Dies zeigt, dass die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als neutral einzustufen ist.