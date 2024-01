Honda Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Aktienkurs von Honda Motor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 38,83 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" liegt bei 38,25 Prozent, und Honda Motor übertrifft diesen Wert aktuell um 22,22 Prozent. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Honda Motor derzeit nur geringfügig mehr aus als der Branchendurchschnitt (3,65 % gegenüber 2,98 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich als neutral, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unserer Auswertung zufolge erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine Gesamteinstufung als "Neutral", trotz der Identifizierung von 10 schlechten Signalen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Honda Motor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,52 eine Unterbewertung von 41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automobile" auf, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.