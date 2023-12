Honda Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Honda Motor wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automobile) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,21, was einem Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,3 entspricht. Deshalb wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an 11 Tagen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Honda Motor diskutiert. Aufgrund statistischer Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment, da in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufsignalen festgestellt wurde.

Die Dividendenrendite von Honda Motor liegt bei 3,18 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,05 Prozent liegt. Die Aktie wird daher als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Honda Motor eine Rendite von 45,05 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überrendite von 26,76 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 29,8 Prozent, wobei Honda Motor aktuell um 15,26 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.