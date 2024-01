Honda Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Stimmung und Diskussionen um die Honda Motor-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt. Laut einer Analyse wird die Stimmung der Anleger als "schlecht" bewertet, da das Interesse an der Aktie abgenommen hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist rückläufig, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Aspekte wird die Aktie jedoch als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 7,77 liegt die Aktie 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Automobile". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Honda Motor-Aktie als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 8,2 führt zu einer "gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 35,65 eine "neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Was die Dividende betrifft, so können Investoren, die in die Aktie von Honda Motor investieren, eine Dividendenrendite von 3,18 % erwarten, was einen leichten Mehrertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "neutral" bewertet.