Honda Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Honda Motor wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 8,21 deutlich unter dem Branchen-Durchschnitt von 14,3 liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 43 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der gleitende 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1434,11 JPY, nur geringfügig unter dem aktuellen Schlusskurs von 1424,5 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1570,41 JPY, was 9,29 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs ist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergab eine statistische Auswertung der historischen Datenmengen in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Honda Motor liegt bei 3,18 Prozent, nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.