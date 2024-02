Honda Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "HPI":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Honda Motor zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 24,44 Punkten an, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 29,68, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält das Honda Motor-Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Honda Motor weist ein KGV von 9,46 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 13,12 deutlich günstiger ist und darauf hindeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Honda Motor überwiegend positiv diskutiert, jedoch war in den letzten ein, zwei Tagen eine Zunahme an negativen Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Honda Motor eine Dividendenrendite von 3,65 %, was einen Mehrertrag von 0,77 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.