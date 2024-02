Honda Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Aktienkurs von Honda Motor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 39,32 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 40,23 Prozent, und Honda Motor liegt aktuell 20,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +14,89 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +11,44 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honda Motor mit einem Wert von 8,52 eine unterdurchschnittliche Bewertung auf, was einer "günstigen" Einstufung entspricht. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Automobile" von 13 liegt die Aktie damit 36 Prozent darunter.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die öffentliche Stimmung und Diskussion im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält Honda Motor in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung führt.

Zusammenfassend kann Honda Motor aufgrund seiner guten Entwicklung in verschiedenen Analysebereichen insgesamt mit einem "Gut"-Wert bewertet werden.

