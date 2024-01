Honda Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Aktienkurs von Honda Motor hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 45,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um 31,9 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +13,51 Prozent für Honda Motor entspricht. Auch im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat Honda Motor mit einer Rendite von 19 Prozent im letzten Jahr um 26,4 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Honda Motor in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Honda Motor festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Honda Motor daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Honda Motor als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 9,56, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 54,41 aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1447,12 JPY mit dem aktuellen Kurs (1497 JPY) eine Abweichung von +3,45 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Honda Motor-Aktie mit einem Wert von 1529,42 JPY eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.