Honda Aktie: Die Bären zittern!

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Honda Motor ist insgesamt sehr positiv. Dies wird in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen deutlich. Diese wurden ausgewertet, um eine zusätzliche Bewertung der Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führte. Darüber hinaus wurden 9 negative Signale und 0 positive Signale aus den sozialen Medien gewonnen, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Honda Motor beträgt derzeit 3,65 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Automobile") von 2,96 % liegt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Honda Motor bei 60,46 %, was mehr als 39 % über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche mit einer durchschnittlichen Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 37,81 % liegt Honda Motor mit 22,65 % deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Honda Motor weist einen Wert von 8,52 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt ("Automobile") von 14,6. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung in dieser Kategorie.