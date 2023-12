Honda Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Aktienkurs von Honda Motor hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr stark erwiesen. Mit einer Rendite von 45,05 Prozent liegt Honda Motor um mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche von 29,93 Prozent kann Honda Motor mit 15,12 Prozent deutlich punkten. Diese positive Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie von Honda Motor in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten hat.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Kommunikation im Netz rund um die Aktie von Honda Motor eine durchschnittliche Aktivität aufweist. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung konnte eine positive Entwicklung festgestellt werden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Honda Motor eine Dividendenrendite von 3,18 % aus, was 0,14 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,04 %. Dies führt zur Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Honda Motor zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt hingegen bei 66,67, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält das Honda Motor-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.