Honda Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Honda Motor hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 59,81 Prozent liegt Honda Motor um mehr als 39 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von 40,45 Prozent konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 19,37 Prozent deutlich punkten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Honda Motor-Aktie am letzten Handelstag bei 1799,5 JPY lag, was einem Unterschied von +17,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1527,39 JPY) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1579 JPY) liegt der Schlusskurs mit einem Unterschied von +13,96 Prozent darüber. Daher erhält die Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei einer Dividendenrendite von 3,65 % können Investoren in die Aktie von Honda Motor einen Mehrertrag von 0,77 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Honda Motor. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Honda Motor wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.