Honat Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honat liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,6 für Handelsbanken unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Honat daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende von 2,27 % liegt Honat im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,97 % für Handelsbanken niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Honat besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 61 für die Honat-Aktie, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage gibt ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 50. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Honat daher ein "Neutral"-Rating.