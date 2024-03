Honat Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der Honat-Aktie der letzten 7 Tage liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,02, was darauf hindeutet, dass Honat hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Honat-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Honat-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,23 eine Unterbewertung auf, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" mit einem KGV von 34,08 bewertet werden. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende hat die Honat-Aktie eine Dividendenrendite von 2,27 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,93 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Honat-Aktie von 116,5 USD mit -0,79 Prozent Entfernung vom GD200 (117,43 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 116,82 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Honat-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.