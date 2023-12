Hon Kwok Land Investment Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Tenaris":

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hon Kwok Land Investment eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hon Kwok Land Investment daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität ergibt sich eine neue Einschätzung für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir eine mittlere Aktivität für Hon Kwok Land Investment festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" lautet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Hon Kwok Land Investment liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 74,29 und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hon Kwok Land Investment verläuft aktuell bei 1,86 HKD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,4 HKD, was einen Abstand von -24,73 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -11,39 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet die Gesamteinschätzung daher "Schlecht".