Hon Hai Precision Industryadr Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Hon Hai Precision Industry diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Stimmung, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen vor allem positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergab insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Hon Hai Precision Industry.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hon Hai Precision Industry-Aktie beträgt derzeit 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien führte ebenso zu einer "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt für die Hon Hai Precision Industry-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des ähnlichen Niveaus des letzten Schlusskurses im Vergleich zum längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einem "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält Hon Hai Precision Industry auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, des Stimmungsbildes in den sozialen Medien und der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.