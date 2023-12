Hon Hai Precision Industryadr Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Hon Hai Precision Industry war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer neun Tage lang überwiegend positiv gestimmt und es gab keine negativen Diskussionen. An drei Tagen herrschte eine neutrale Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hon Hai Precision Industry daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Hon Hai Precision Industry-Aktie sowohl auf der Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts eine neutrale Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,64 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,4 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -3,61 Prozent im Vergleich. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,25 USD, was einer Abweichung von +2,4 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Hon Hai Precision Industry daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Hon Hai Precision Industry deuten ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin. Die Aktivität im Netz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Somit wird in der Gesamtbewertung eine "Neutral"-Einstufung für Hon Hai Precision Industry in diesem Punkt vorgenommen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hon Hai Precision Industry zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der RSI bei einem Zeitraum von 7 Tagen (41,03) als auch der RSI25 bei einem Zeitraum von 25 Tagen (36,48) führen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz für Hon Hai Precision Industry.