Homes & Holiday Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Homes & Holiday auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Homes & Holiday liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dabei wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Homes & Holiday-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,71 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,23 EUR, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Bewertung als "Schlecht", da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Homes & Holiday.