Homeoffice-Nutzung geht leicht zurück

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice ist über den Sommer leicht gesunken. Er lag im August bei 24,5 Prozent, nach 24,9 Prozent im April, so eine Umfrage des Münchener Ifo-Instituts. "Die Pflicht zum Homeoffice ist im März ausgelaufen, die Nutzung ist seitdem jedoch nur minimal gesunken", sagte Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour.

Offenbar setzten Unternehmen und Beschäftigte dauerhaft auf Homeoffice. Eine Ausweitung des Homeoffice-Angebots durch staatliche Verordnungen dürfte aber "nur begrenzt" möglich sein. Die Durchschnittszahl verbirgt große Unterschiede zwischen den Branchen: Bei den Dienstleistern arbeiten 35,5 Prozent der Beschäftigten von zu Hause, im Großhandel sind es 15,5, in der Industrie 15,3 Prozent, im Einzelhandel 5,4 und auf dem Bau 5,1 Prozent. An der Spitze liegen die Unternehmensberatungen mit 71,5 Prozent, gefolgt von IT-Dienstleistern mit 71,3 Prozent und Informationsdienstleistern mit 70,6 Prozent. Ganz am Ende liegen die Firmen der Holz-, Flecht- und Korbindustrie mit 4,0 Prozent, die Gaststätten mit 1,7 Prozent und die Hotels mit 1,0 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice.

