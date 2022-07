Homematic IP automatisiert den hydraulischen Abgleich / Fraunhofer bestätigt dynamischen und adaptiven Abgleich durch Homematic IP

Leer (ots) -Aus gutem Grund ist der hydraulische Abgleich als Voraussetzung für Förderungen der KfW / BAFA und nach der VOB-C verpflichtend durchzuführen. Die benötigte und die bereitgestellte Wärmemenge müssen in Balance sein, um den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß zu minimieren und den Bewohnern zugleich optimalen Komfort zu bieten. Das Fraunhofer IEE hat jetzt bestätigt, dass die Homematic IP Heizkörperthermostate eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo einen dynamischen und adaptiven Abgleich am Heizkörper automatisch ausführen. Homematic IP macht damit den bislang notwendigen teuren Einbau voreinstellbarer Ventile überflüssig und erleichtert so den hydraulischen Abgleich ganz entscheidend.Bei mechanischen Thermostatventilen ist für den hydraulischen Abgleich eine Ventilvoreinstellung notwendig. Da in Bestandsbauten üblicherweise keine voreinstellbaren Ventile montiert sind, müssen beim Heizungstausch meist die Ventile an allen Heizkörpern ausgetauscht werden. Für den Kunden bedeutet dies erhebliche Kosten, die zu den Kosten für den eigentlichen hydraulischen Abgleich hinzukommen.Die zum Ventiltausch notwendigen Arbeiten betreffen alle Räume im Haus. In Bestandsbauten finden sich in der Praxis alle Formen der Rohrverbindungen und Ventiltypen aus mehr als den letzten 50 Jahren. Entsprechend kann es beim Ventiltausch leicht zu Beschädigungen an Wänden und Fußboden kommen.Homematic IP automatisiert den hydraulischen AbgleichMit den Homematic IP Heizkörperthermostaten bietet sich für Hausbesitzer und Handwerker jetzt eine Alternative. Untersuchungen vom Fraunhofer IEE haben bestätigt, dass mit den Homematic IP Heizkörperthermostaten eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo ein dynamischer und adaptiver Abgleich an den einzelnen Heizkörpern durchgeführt wird. Durch die integrierten Regelalgorithmen erfolgt der Abgleich am Heizkörper automatisiert, ohne dass dazu eine Konfiguration notwendig ist.Damit ist der manuelle hydraulische Abgleich jedes einzelnen Heizkörpers durch eine Ventilvoreinstellung nicht länger notwendig. Daher entfällt mit den Homematic IP Heizkörperthermostaten auch der Austausch aller Ventile.Statt den Ventiltausch beim statischen hydraulischen Abgleich am Heizkörper zu bezahlen, können Kunden mit Homematic IP eine smarte Einzelregelung der Räume mit einem dynamischen, adaptiven Abgleich der Heizkörper zu vergleichbaren oder sogar günstigeren Konditionen erhalten.Der automatische Abgleich durch Homematic IP hat gegenüber der herkömmlichen, statischen Regelung außerdem den deutlichen Vorteil, dass der Durchfluss jedes Heizkörpers dynamisch an den realen Wärmebedarf des jeweiligen Raums angepasst wird. So ist die Heizung wirklich immer effizient eingestellt - an jedem Tag und bei jedem Wetter.Damit unterstreicht eQ-3 seine innovative Position, die schon in Testsiegen bei allen Tests von elektronischen Heizkörperthermostaten der Stiftung Warentest 2008, 2017 und 2019 eindrucksvoll bestätigt wurde. Die moderne Lösung mit Homematic IP bietet optimalen Komfort, senkt den Energieverbrauch und reduziert zum Nutzen für uns alle den CO2-Ausstoß.----------Über eQ-3:eQ-3 zählt zu den Innovations- und Technologieführern im Smart-Home-Markt. eQ-3 wurde vom renommierten Marktforscher Berg Insight auch 2022 im nunmehr achten Jahr in Folge zum Marktführer in Europa gekürt. Mit mehr als 200 Produkten verfügt eQ-3 über das industrieweit breiteste Smart-Home-Portfolio und hat mehr als 40 Millionen Funklösungen in mehr als 2,8 Millionen Haushalte vermarktet. Design und Produktentwicklung erfolgen mit über 100 Entwicklern in der Firmenzentrale in Leer. Produziert wird im konzerneigenen Werk in Zhuhai, Südchina, das mit Bestnoten des BSCI zur Corporate Social Responsibility und den Zertifizierungen ISO 14001 und ISO 9001 für das Umwelt- und Qualitätsmanagement überzeugt. 2007 wurde die eQ-3 AG aus der seit über 40 Jahren bestehenden ELV ausgegründet. Die Unternehmensgruppe befindet sich zu 100 % in Familienbesitz.Weitere Informationen: www.homematic-ip.com, www.eQ-3.de----------Pressekontakt:eQ-3 AGJohannes Rohe(0491) 6008 - 626presse@eq-3.deMaiburger Straße 29D-26789 LeerOriginal-Content von: eQ-3 AG, übermittelt durch news aktuell