Home, tut es schon wieder!

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich der Aktie von Home untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Ebenso wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Home in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) einer Aktie, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Der RSI-Wert für die Home-Aktie beträgt derzeit 39,92, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 54, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Home-Aktie daher in Bezug auf den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Home-Aktie mit einer Dividendenrendite von 2,46% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (139,02%) niedriger. Die Differenz von 136,56 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie ermöglichen. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Home festgestellt, weshalb die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet wird. Andererseits wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Home-Aktie daher in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.