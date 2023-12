Home löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten Zeit wird der RSI berechnet. Der 7-Tage-RSI für die Home-Aktie liegt momentan bei 18,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 24,94 im überverkauften Bereich. Daher erhält die Home-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen zu Home abgegeben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung bietet die Home-Aktie eine Dividendenrendite von 8,88 %. Dies liegt 129,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt und führt daher zur Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Home-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,47 USD liegt. Dieser Wert ist ähnlich dem aktuellen Schlusskurs von 9,62 USD. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 6,4 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Home-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.